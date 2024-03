Verdächtiger nach Schüssen auf Auto in Nattheim in Sarajevo gefasst

Im Kreis Heidenheim war auf ein Auto geschossen worden. Nun wird die Festnahme eines Verdächtigen in Bosnien-Herzegowina bekannt. Der Mann habe Bezüge zur Rockerkriminalität.

Nach den Schüssen auf ein Auto in Nattheim im Kreis Heidenheim haben Behörden einen Verdächtigen in Bosnien-Herzegowina gefasst. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Dienstag erklärte, wurde ein Mann bereits am Dienstag vor einer Woche in Sarajevo am Flughafen festgenommen. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Gegen den 35 Jahre alten Verdächtigen besteht laut Staatsanwaltschaft der Verdacht des versuchten Totschlags. Derzeit werde ein Auslieferungsverfahren betrieben. Ein Sprecher der Ulmer Polizei hatte das vor zwei Wochen noch auf Nachfrage unserer Redaktion verneint, nun heißt es, der Mann habe Bezüge zur Rockerkriminalität. Ob aber die Tat damit zusammenhängt, sei unklar. Zu den Hintergründen könne die Staatsanwaltschaft noch keine Angaben machen.

Ein Mann hatte der Polizei Anfang März gemeldet, dass in Nattheim auf sein Auto geschossen wurde. Er fuhr demnach weiter in den Heidenheimer Stadtteil Schnaitheim, wo er die Beschädigungen bemerkt habe. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. (dpa)

