Mehrere Tausend Euro verloren: Frau wird Opfer von Betrügern

Eine Frau ist auf ein falsches Gewinnversprechen hereingefallen und hat dadurch mehrere Tausend Euro verloren.

Eine Seniorin in Nattheim im Kreis Heidenheim hat mehrere Tausend Euro an Betrüger verloren. Sie fiel laut Polizei auf ein falsches Gewinnversprechen herein.

Wie die Ermittler mitteilen, sei der Frau in einer E-Mail mitgeteilt worden, dass sie 385.000 Euro gewonnen hätte. Um den Gewinn zu erhalten, müsse sie aber zuerst als Sicherheit Vorauszahlungen in Form von Google-Play-Gutscheinkarten leisten.

Die Seniorin hatte bereits am Mittwoch telefonischen Kontakt zu den Betrügern. Für mehrere Tausend Euro hatte sie die Gutscheinkarten gekauft. Von einem Teil davon übermittelte sie die Codes an die Betrüger.

Das Versprechen angeblich hoher Gewinne ist eine Masche, die Betrüger in den unterschiedlichsten Varianten anwenden. Die Methode ist immer die gleiche: Vor einer Gewinnübergabe werden die Opfer dazu aufgefordert, eine Gegenleistung zu erbringen, zum Beispiel "Gebühren" zu bezahlen. (AZ)