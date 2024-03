Großeinsatz der Polizei nach Schüssen auf Auto: Das ist bislang bekannt

Mit einem Großaufgebot ist die Polizei aktuell im Bereich Heidenheim im Einsatz. Zu den Hintergründen hielten sich die Ermittler erst bedeckt.

Im Raum Heidenheim läuft zur Stunde ein größerer Polizeieinsatz. Das teilte das Polizeipräsidium Ulm über den Kurznachrichtendienst "X", früher Twitter, gegen 15.30 Uhr mit. Nähere Angaben machte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage nicht.

Nach Informationen unserer Redaktion ist die Polizei in Schnaitheim und Nattheim im Einsatz. Hintergrund soll wohl eine Bedrohungslage sein. Ob dabei auch eine Waffe, womöglich sogar eine Schusswaffe benutzt wurde, ist unklar. Auch auf die Frage, ob derzeit eine Gefahr für die Bevölkerung besteht, wollte die Polizeisprecherin gegen 16 Uhr noch keine Angaben machen. Laut dpa bestehe jedoch keine Gefahr.

Polizei: Schüsse auf Auto in Nattheim

Um kurz vor 17 Uhr teilt die Ulmer Polizei mit, dass kurz vor 14 Uhr ein Anrufer bei der Polizei gemeldet habe, dass in Nattheim auf sein Fahrzeug geschossen wurde. Anschließend sei er mit seinem Audi in Richtung Schnaitheim gefahren. Dort habe er an seinem Fahrzeug mutmaßlich Einschusslöcher festgestellt. Die Polizei sei daraufhin mit starken Kräften ausgerückt und leitete Fahndungsmaßnahmen ein.

Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. Die Ermittlungen zu den Hintergründen, die derzeit noch unklar seien, dauern an. (thhe/krom)

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.