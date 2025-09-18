Icon Menü
Nellingen/A8: Boot landet auf der Autobahn: Die A8 musste nach einem Unfall voll gesperrt werden

Nellingen/A8

Boot landet auf der Autobahn: Die A8 musste nach einem Unfall voll gesperrt werden

Nach einem Zusammenstoß riss der Anhänger ab und das Motorboot rutschte herunter – es kam zu einem weiteren Crash.
    •
    •
    •
    Für die Bergung der Motoryacht mit dem Kran eines Abschleppwagens musste die Autobahn in Richtung Stuttgart zeitweise voll gesperrt werden. In Richtung München war die linke Fahrspur gesperrt. Es kam in beiden Richtungen zu einem Stau mit mehreren Kilometern Länge.
    Für die Bergung der Motoryacht mit dem Kran eines Abschleppwagens musste die Autobahn in Richtung Stuttgart zeitweise voll gesperrt werden. In Richtung München war die linke Fahrspur gesperrt. Es kam in beiden Richtungen zu einem Stau mit mehreren Kilometern Länge. Foto: Thomas Heckmann 

    Unachtsam hat ein 57-Jähriger am Mittwoch auf der A8 bei Nellingen den Fahrstreifen gewechselt. Es kam zu einem Unfall mit erheblichen Folgen.

    Kurz vor 17 Uhr fuhr der Mann mit seinem Gespann auf der A8 in Richtung Stuttgart. Laut Polizei wechselte er unerwartet vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen. Dort fuhr eine 36-Jährige mit ihrem VW Passat. Sie konnte nicht mehr reagieren und fuhr dem Anhänger in das Heck. Danach geriet sie auf den linken Fahrstreifen und kollidierte dort mit einem Skoda.

    Durch den Aufprall geriet der Anhänger ins Schleudern und riss an der Anhängerkupplung ab. Der Anhänger samt geladenem Boot prallte links gegen die Betonmauer – das Motorboot rutschte vom Hänger und landete auf dem Mittelstreifen. Zuletzt kollidierte noch ein 26-Jähriger Hyundai Fahrer mit dem Boot.

    Bei dem Unfall erlitt die 36-Jährige leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 65.000 Euro. Für die Bergung der beschädigten Fahrzeuge musste die Unfallstelle voll gesperrt werden. (AZ)

