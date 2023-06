Kritik an "Hitler-Linde" im Alb-Donau-Kreis – mit etwas Erfolg

In amtlichen Karten des Landes Baden-Württemberg heißt der Baum bei Nellingen einfach "Große Linde". Nicht aber auf den Schildern eines Radwegs. Doch das hat sich geändert.

Es ist ein schöner, ein prächtiger Baum, der an Station 32 des Radwanderwegs Bärenpfad steht. Wer hier Halt macht, las noch Mitte der Woche auf einem Hinweisschild: "Feldlinden - Hitler-Linde". Das hielt der Ulmer Stadtrat- und Landtagsabgeordnete Martin Rivoir ( SPD) für inakzeptabel, geschichtsvergessen und unsensibel, wie er in einem Schreiben den Nellingens Bürgermeister Christoph Jung (parteilos) schreibt.

Aus der Mitte der Bürgerschaft sei er darauf hingewiesen worden, dass auf der Gemarkung Nellingen im Rahmen eines neu ausgewiesenen Rad- und Wanderweges auf eine „Hitler-Linde hingewiesen wird und diese sogar mit einem Hinweisschild „gewürdigt" werde. Nun solle der Baum nicht mehr länger den Namen des Diktators tragen müssen.

"Hitler-Linde" bei Nellingen: Gemeinde reagierte

Die Gemeinde reagierte blitzschnell: Mit Dienstag, 20. Juni, ist das Schreiben von Rivoir datiert. Und schon drei Tage später wurde das Hinweisschild ausgetauscht: Das Wort "Hitler-Linde" ist aus der Überschrift verschwunden. Auf den geschichtlichen Hintergrund der ab sofort auch in der Wortwahl der Gemeinde ehemaligen Bezeichnung als "Hitler-Linde" will Nellngen nicht verzichten.

In der Beschreibung zu dieser Station wird erklärt, wie es zu dem Namen kam: "Die wurde auch zeitweise 'Hitler Linde' genannt, weil im September 1933 der Reichskanzler Adolf Hitler, Hermann Göring und Erwin Rommel von hier aus ein Herbstmanöver der Deutschen Wehrmachtsverbände beobachteten und viele Zuschauer auf diesen Feldherrnhügel lockten."

An den Besuch von Hitler in der Nähe wird noch erinnert Foto: Alexander Kaya

Rivoir: Noch immer werde einem Verbrecher Ehre zuteil

Rivoir hält diese Änderung für unzureichend: "Das wäre so, als wenn an einem Rathaus stehen würde: hier war irgendwann einmal Adolf Hitler." Das sei geschichtlich nicht relevant. Im Jahr 2023 dürfe nicht daran erinnert werden, dass 1933 unweit dieses Baumes der Diktator herumstand. Das sei nämlich auch eine Art Ehre, die hier einem Verbrecher zu Teil werde. Das sei seine persönliche Meinung. "Aber natürlich ist die Gemeinde Nellingen hier frei in ihrer Einschätzung."