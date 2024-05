Unfall in Oppingen: Auto landet im Vorgarten

Aus unbekannten Gründen kam die Frau mit ihrem Auto von der Straße ab. Die Fahrt endete im Vorgarten eines Wohnhauses.

Bei einem Unfall am Donnerstag bei Nellingen im Alb-Donau-Kreis ist eine 61-jährige Autofahrerin von der Straße abgekommen. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau um 15.40 Uhr mit ihrem BMW Mini innerorts in Oppingen in der Hauptstraße unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen kam die Fahrerin nach links von der Straße ab. Nachdem sie mit einem Stromverteilerkasten kollidierte, kam sie im Vorgarten von einem Wohnhaus zum Stehen. An ihrem Mini entstand Sachschaden von etwa 20.000 Euro. Ein Abschlepper barg das Auto mit einem Kran. Die 61-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Der Polizeiposten Amstetten hat den Unfall aufgenommen. Der Sachschaden am Verteilerkasten wird auf 5000 Euro, der am Grundstück auf 3000 Euro geschätzt. (AZ)