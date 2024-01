38-Jähriger kracht bei Unfall gegen zwei Bäume und wird schwer verletzt

Bei Nerenstetten kommt der Mann in einer Rechtskurve von der Straße ab und prallt mit seinem Auto gegen zwei Bäume.

Bei einem Unfall am Montagmorgen bei Nerenstetten im Alb-Donau-Kreis ist ein 38-Jähriger schwer verletzt worden. Er krachte mit seinem Auto gegen zwei Bäume.

Wie die Polizei mitteilt, war der 38-Jährige kurz vor 6 Uhr auf der L1232 von Langenau in Richtung Nerenstetten unterwegs. In einer Rechtskurve, beim Ortseingang Nerenstetten, kam er nach links von der Straße ab. Dort prallte er gegen zwei Bäume. Anschließend kam er in einer Wiese zum Stehen.

Der Audi-Fahrer erlitt dabei schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Die Verkehrspolizei Heidenheim hat den Unfall aufgenommen. Den Schaden schätzt sie auf 20.000 Euro. Ein Abschlepper barg das Fahrzeug. (AZ)