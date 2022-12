Auto prallt gegen Baum: 82-Jähriger wird bei Unfall verletzt

Ein Zeuge hatte das Auto zuvor gesehen. Es soll in Schlangenlinien unterwegs gewesen sein. Die genaue Unfallursache ist noch unklar.

Bei einem Unfall am Donnerstag bei Nerenstetten ist ein 82-Jähriger verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, endete seine Autofahrt an einem Baum.

Kurz vor 8.45 Uhr fuhr der 82-Jährige mit seinem Suzuki von Nerenstetten in Richtung Neenstetten. Aus unbekannter Ursache kam er nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Ein Zeuge gab an, dass der Mann wohl zuvor in Schlangenlinien fuhr. Der 82-Jährige kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Eine alkoholische Beeinflussung konnte ausgeschlossen werden.

Der Polizeiposten Langenau versucht nun, die Ursache des Unfalls zu klären. Der total beschädigte Suzuki musste abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 12.000 Euro. (AZ)