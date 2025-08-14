Auto überschlägt sich bei Unfall mehrfach: 19-jähriger Fahrer kommt glimpflich davon

Bei einem Unfall am Mittwochnachmittag bei Nerenstetten hat ein 19-Jähriger leichte Verletzungen erlitten. Er war mit einem Auto von der Straße abgekommen. Der Wagen überschlug sich mehrfach.

Wie die Polizei mitteilt, war der junge Mann kurz vor 17 Uhr auf der Landstraße 1079 von Nerenstetten in Richtung Langenauer Industriegebiet unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kam er nach rechts ins Bankett. Beim Gegenlenken verlor der Mazda-Fahrer die Kontrolle und kam mit seinem Auto nach links von der Fahrbahn ab. Der Mazda überschlug sich mehrfach und landete im Acker.

Der junge Fahrer konnte sich anschließend selbst aus dem Fahrzeug befreien, teilt die Polizei weiter mit. Rettungskräfte brachten ihn vorsorglich in eine Klinik. Ein Abschlepper barg das schrottreife Auto. Die Polizei Langenau hat den Unfall aufgenommen. Der Schaden am Fahrzeug wird auf rund 8000 Euro geschätzt. (AZ)