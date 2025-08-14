Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neu-Ulmer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neu-Ulm
Icon Pfeil nach unten

Nerenstetten: Auto überschlägt sich bei Unfall mehrfach: 19-jähriger Fahrer kommt glimpflich davon

Nerenstetten

Auto überschlägt sich bei Unfall mehrfach: 19-jähriger Fahrer kommt glimpflich davon

Das Auto bleibt nach dem Unfall im Acker liegen. Der Fahrer kann sich selbst aus dem schrottreifen Fahrzeug befreien.
    • |
    • |
    • |
    Zwischen Nerenstetten und Langenau kam es zu einem Unfall.
    Zwischen Nerenstetten und Langenau kam es zu einem Unfall. Foto: Lino Mirgeler, dpa (Symbolbild)

    Bei einem Unfall am Mittwochnachmittag bei Nerenstetten hat ein 19-Jähriger leichte Verletzungen erlitten. Er war mit einem Auto von der Straße abgekommen. Der Wagen überschlug sich mehrfach.

    Wie die Polizei mitteilt, war der junge Mann kurz vor 17 Uhr auf der Landstraße 1079 von Nerenstetten in Richtung Langenauer Industriegebiet unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kam er nach rechts ins Bankett. Beim Gegenlenken verlor der Mazda-Fahrer die Kontrolle und kam mit seinem Auto nach links von der Fahrbahn ab. Der Mazda überschlug sich mehrfach und landete im Acker.

    Der junge Fahrer konnte sich anschließend selbst aus dem Fahrzeug befreien, teilt die Polizei weiter mit. Rettungskräfte brachten ihn vorsorglich in eine Klinik. Ein Abschlepper barg das schrottreife Auto. Die Polizei Langenau hat den Unfall aufgenommen. Der Schaden am Fahrzeug wird auf rund 8000 Euro geschätzt. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden