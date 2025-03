44-Jährige klaut Kosmetikartikel im Drogeriemarkt

Im Gewerbegebiet „Am Schwarzen Graben“ in Nersingen hatte eine 44-Jährige am Donnerstagvormittag versucht, diverse Kosmetikartikel im Wert von mehreren hundert Euro zu stehlen, meldet die Polizeiinspektion Neu-Ulm. Die Ladendiebin wurde beobachtet, wie sie die Ware in ihre Tasche steckte und ohne zu Bezahlen das Geschäft verlassen wollte.

Die Frau wurde bis zum Eintreffen der verständigten Streife im Laden festgehalten. Da sie keinen festen Wohnsitz in Deutschland vorweisen konnte, wurde sie am Freitag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Memmingen dem Haftrichter vorgeführt. (AZ)