Nersingen

06:00 Uhr

Ärger um Flüchtlinge am Einkaufszentrum Riedle - oder alles nur Vorurteile?

Händler im Einkaufszentrum Riedle in Nersingen klagen über Probleme mit Flüchtlingen, seit es dort in der Nähe die Unterkunft des Landkreises gibt.

Plus Im Einkaufszentrum im Riedle gibt es Ärger über das Verhalten von Flüchtlingen. Es komme gehäuft zu Vorfällen, auch Diebstahl. Ein Berater warnt vor Vorurteilen.

Von Michael Kroha Artikel anhören Shape

Im Einkaufszentrum im Riedle in Nersingen macht sich Ärger über das Verhalten mancher Flüchtlinge breit. Zu Diebstählen sei es schon gekommen und die Polizei gerufen worden. Seit es die Flüchtlingsunterkunft in der Nähe gibt, sollen sich Vorfälle häufen. So berichten es mehrere Händler dort. Aber auch Ehrenamtliche, die im Ort eigentlich Bedürftigen helfen wollen, waren kurz davor, hinzuwerfen. Im Fokus steht offenbar eine bestimmte Gruppe. Ein Berater warnt jedoch vor Vorurteilen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen