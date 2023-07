Nersingen

vor 19 Min.

Anfassen erwünscht: Zwei Künstlerinnen erobern das Museum in Oberfahlheim

Ursprünglich für die große Scanplus-Galerie entstanden, füllen Andrea Tiebel-Quasts Collagen das Museum in Oberfahlheim gut aus. Genau hinschauen lohnt sich bei diesen Bildern.

Plus So vielfältig sind Ausstellungen selten. Andrea Tiebel-Quast und Heike Sauer breiten sich mit ihren Werken im Kunstmuseum in Oberfahlheim aus und lassen dem Besucher viel zu entdecken.

Von Franziska Wolfinger Artikel anhören Shape

"Bitte nicht berühren" gilt hier nicht. Auf diesen Werken von Andrea Tiebel-Quast, die die Besucher in der aktuellen Ausstellung im Museum für Bildende Kunst in Oberfahlheim begrüßen, ist Anfassen ausdrücklich erwünscht. Je drei Knöpfe befinden sich gut versteckt auf den großen Leinwänden. Auch die reichlich zerfledderten und im Wasser aufgequollenen Telefonbücher, die auf einem Ständer liegen, laden zum interaktiven Ausprobieren ein.

Tiebel-Quast ist fasziniert von Collagen, auch Klang gehört da dazu. Bei den Telefonbüchern erzeugt der Betrachter selbst Töne, indem er das Papier zum Rascheln bringt. Kleine Mikrofone nehmen die Geräusche auf, die über einen Synthesizer verfremdet werden und dann per Kopfhörer direkt im Ohr des Betrachters landen. Wer die kleinen Knöpfe auf den Leinwänden findet und drückt, setzt Klangcollagen in Gang, in denen verschiedenste Geräusche zusammenkommen, Aufnahmen von der Straße mischen sich mit Opernsopran (eingesungen von Andrea Tiebel-Quasts Tochter) und vielem mehr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen