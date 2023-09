Anwohner sind verärgert: Wird die Hauptstraße in Straß für Lkw gesperrt?

In Nersingen-Straß ärgern sich offenbar Anwohner in der Hauptstraße über Lkw. Zudem gibt es den Wunsch, die Straßenbeleuchtung nachts wieder anzuschalten.

Im Rahmen der jüngsten Gemeinderatssitzung in Nersingen regte die Vorsitzende der SPD-Fraktion Sabine Krätschmer an, die Hauptstraße für den Lkw-Verkehr komplett zu sperren. Anwohner seien auf sie zugekommen und hätten moniert, dass die vielen Lastwagen eine große Belastung seien und die Fahrer zumeist die Tempo-30-Zone ignorierten. Die Sperrung soll nun geprüft werden.

Theodor Dirr von den Freien Wählern sprach die Straßenbeleuchtung an und meinte, sie solle nachts wieder angeschaltet werden, damit sich Passanten sicherer fühlten. Der stellvertretende Bürgermeister Gerhard Jehle, der an diesem Abend den Ersten Bürgermeister Erich Winkler vertrat, konnte dies nicht versprechen. Man habe die Straßenbeleuchtung zuletzt aus Gründen des Energiesparens aus gelassen, doch man könne in Erwägung ziehen, dies wieder zu ändern. Eine Entscheidung könne im Moment nicht getroffen werden. (kümm)