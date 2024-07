Auf der Autobahn A7 in Richtung Füssen geriet nach Polizeiangaben ein 37-Jähriger gegen 19 Uhr kurz vor der Ausfahrt Nersingen auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und prallte mehrmals gegen die Schutzplanke. Während der Fahrer unverletzt blieb, entstand an seinem Fahrzeug und den Schutzplanken ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. (AZ)

-