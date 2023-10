Nersingen

13:56 Uhr

Arbeiten trotz Feiertag: Polizei wird auf Firmengelände in Nersingen aktiv

Die Polizei wurde nach Nersingen gerufen. Am Feiertag soll dort gearbeitet worden sein.

Ein Zeuge meldete, dass auf einem Firmengelände in Nersingen am Tag der Deutschen Einheit gearbeitet werde. Die Polizei rückte an.

Viele hatten am Dienstag frei. Der Tag der Deutschen Einheit gilt bundesweit als gesetzlich geregelter Feiertag. Auf einem Firmengelände in Nersingen könnte daran aber jemand nicht gehalten werden. Die Polizei ermittelt. Am Dienstagvormittag soll nämlich ein Zeuge auf jenem Firmengelände im Riedle einen Lkw gesehen haben, der Schutt umhertransportierte. Der Zeuge informierte daraufhin die Polizei. Die entsandte Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Neu-Ulm traf den verantwortlichen Lkw-Fahrer aber nicht mehr persönlich an, wie es im Polizeibericht heißt. Er müsse sich trotzdem wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Gesetz zum Schutz der Sonn- und Feiertage verantworten. Auf der A8 zwischen Elchingen und Leipheim kontrolliert indes die Verkehrspolizei Günzburg den Schwerlastverkehr mit dem Ziel, das Feiertagsfahrverbot zu überwachen. Zwei Fahrer hätten demnach keine entsprechende Ausnahmegenehmigung vorzeigen können. Sie mussten aufgrund der Verkehrsordnungswidrigkeit eine Sicherheitsleistung im unteren dreistelligen Bereich hinterlegen. Gegen die Unternehmen leiteten die Beamten ein Verfahren zur Vermögensabschöpfung ein, da diese sich durch die Fahrt ohne Genehmigung einen Wettbewerbsvorteil erwirtschafteten. (AZ)

