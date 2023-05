Nersingen

"Fischer machen Schule": Hier lernen Schüler das Leben im Wasser kennen

Plus Bei einer Aktionswoche lernen Schülerinnen und Schüler der Nersinger Grundschulen das Leben im und am Wasser aus nächster Nähe kennen. Das freut nicht nur die Kinder selbst.

Von Florian Lang

Fast liebevoll streicht Reinhold Hauke dem ausgestopften Biber über das Fell und blickt in die Runde. "Warum ist denn wohl der Eingang in die Biberhöhle immer unter Wasser?", fragt er die Kinder der Grundschule Straß. "Weil er dann vor Feinden geschützt ist", ruft ein Mädchen aus 4b, wie aus der Pistole geschossen. Der leidenschaftliche Fischer nickt anerkennend und lächelt. Ihm bereitet es sichtlich Freude, wie engagiert die Schülerinnen und Schüler bei der Sache sind.

"Fischer machen Schule" soll den Kindern auch den Naturschutz näher bringen

Zusammen mit seinen Vereinskollegen vom Nersinger Fischereiverein erklärt er den Viertklässlern der örtlichen Grundschulen schon seit 2008 die einheimische Fauna an den Gewässern der Region. Wie Vereinsvorstand Peter Eisenlauer sagt, dient das Projekt "Fischer machen Schule" jedoch nicht nur als praktische Unterrichtsstunde in Heimat und Sachkunde. "Es geht auch um Naturschutz, unser Motto ist 'Natur erfahren, Natur bewahren'. Das versuchen wir den Kindern auch zu vermitteln, denn was man kennt, auf das passt man auch besser auf", ist sich Eisenlauer sicher.

