Auto in Leibi in Brand gesetzt: 34-Jähriger sitzt in Haft

Nachdem im Nersinger Ortsteil Leibi am vergangenen Sonntagmorgen ein Auto in Brand gesetzt wurde, sitzt nun ein 34-Jähriger in Untersuchungshaft. Der Mann sei vor Ort zunächst von Zeugen festgehalten worden. Die alarmierte Polizei nahm ihn fest.

Zugetragen hat sich der Vorfall am frühen Morgen des 10. August. Gegen 3.30 Uhr fuhren drei Zeugen - eine 30-jährige Frau sowie zwei 32 und 35 Jahre alten Männer - die Elchinger Straße entlang, als sie ein in Flammen stehendes Auto sahen. Gleichzeitig sei ein Mann mit Kapuzen und Handschuhen begegnet.

„Die beiden couragierten Zeugen reagierten schnell, stoppten den flüchtenden Mann und hielten ihn bis zum Eintreffen der Ermittler fest“, schreiben die Ermittler in ihrem Bericht. Dabei soll es zu einem Gerangel gekommen sein, bei dem 32-jährige Zeuge bedroht und leicht verletzt wurde.

Die 30-Jährige habe die Polizei verständigt. Umgehend seien Kräfte der Polizei sowie der Feuerwehren Neu-Ulm und Nersingen ausgerückt. Obwohl der Fahrzeug-Brand schnell gelöscht werden konnte, entstand ein Totalschaden. Die Flammen griffen zudem auf eine Hecke sowie einen weiteren geparkten Pkw über. Insgesamt wird der Schaden auf 57.000 Euro geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Neu-Ulm übernommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen wurde ein Haftbefehl gegen den 34-Jährigen erlassen. Seit Donnerstag sitzt der Mann nun in einer bayerischen Justizvollzugsanstalt. Ein mögliches Tatmotiv werde derzeit geprüft, heißt es. (AZ)