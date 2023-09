Auto in Nersingen beschädigt: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. Der Schaden am Auto wird auf 2000 Euro geschätzt.

In Nersingen ist ein Auto beschädigt worden. Die Tat soll sich nach Polizeiangaben im Zeitraum von Samstag, 2. September, 10 Uhr, bis Montag, 4. Septemberg, 16.30 Uhr, ereignet haben. Das Fahrzeug stand zu der Zeit in der Schwalbenstraße. Dort wurde am geparkten Wagen die Heckscheibe beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf circa 2000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise unter der Telefonnummer 0731/8013-0 geben können. (AZ)