Auto rast in Geburtstagsfeier: Eine ältere Dame stürzt eine Böschung hinab und landet mitten im Fest

Ein Auto ist am Samstagmittag in Nersingen plötzlich in eine Geburtstagsparty reingeplatzt. Eine 81-jährige Frau parkte laut Polizei im Bereich der Bahnstraße rückwärts aus einer Parklücke aus. Im Anschluss wollte die ältere Dame vorwärts weiterfahren und fuhr aus bislang unbekannten Gründen durch einen angrenzenden Gartenzaun.

Im Anschluss stürzte das Auto laut Polizei eine kleinere Böschung hinunter und kam erst im Garten eines angrenzenden Wohnhauses zum Stehen, in dem sich gerade eine Geburtstagsgesellschaft aufhielt – die ersten Gäste waren schon da.

Glücklicherweise ist bei dem Unfall keine Person zu Schaden gekommen. Der Sachschaden wird derzeit jedoch auf mindestens 7000 Euro geschätzt. Das Auto der Unfallverursacherin musste aufwendig durch ein hinzugerufenes Abschleppunternehmen geborgen werden. (AZ)