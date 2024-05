Autobahn bei Nersingen dicht wegen zweier Unfälle

Nachdem es einmal gekracht hat, sorgt die Unfallstelle für eine weitere Kollision. Drei Menschen werden verletzt.

Eine komplette gesperrte Autobahn, mehrere Verletzte und hoher Sachschaden - das ist die Bilanz zweier Auffahrunfälle zwischen der Autobahnanschlussstelle Nersingen und dem Elchinger Kreuz.

Der erste ereignete sich am Montagnachmittag gegen 17:10 Uhr in Richtung Würzburg. Zunächst musste ein 44-jähriger Autofahrer wegen Stauungen stark abbremsen, was der nachfolgende 33-jährige Pkw-Lenker zu spät erkannte und trotz Vollbremsung auffuhr. Anschließend kollidierte der 33-Jährige noch mit der Mittelschutzplanke. Dessen 30-jährige Beifahrerin wurde dabei leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich laut ersten Schätzungen auf etwa 42.000 Euro.

Um nicht mit dieser Unfallstelle zu kollidieren, bremste ein 53-jähriger sein Fahrzeug stark ab, was wiederum ein dahinter fahrender 51-Jähriger zu spät erkannte. Auch er konnte die Kollision mit dem Vordermann nicht mehr vermeiden. Beide Fahrer wurden leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser transportiert. Der Gesamtschaden beläuft sich hier auf rund 35.000 Euro.

Mehrere Feuerwehren, der Rettungsdienst, Polizei und Autobahnmeisterei waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Fahrbahn musste zur Versorgung der Unfallopfer, für die Unfallaufnahme Bergung der Fahrzeuge sowie die Reinigung der Fahrbahn für eineinhalb Stunden komplett gesperrt werden. (AZ)