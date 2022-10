Nersingen

vor 17 Min.

Welche Folgen hat die geplante ICE-Trasse für Nersingen?

Plus Fachleute der Bahn erläutern im Gemeinderat den aktuellen Stand des Großprojekts Ulm–Augsburg. In Nersingen stehen Umbauten an.

Von Stefan Kümmritz Artikel anhören Shape

Das Bahnprojekt Ulm–Augsburg stand im Mittelpunkt der jüngsten Nersinger Gemeinderatssitzung. Friderike Geyer und Mathias Bürle von der Bahntochter DB Netze informierten über den aktuellen Stand des Vorhabens, das je nach Streckenverlauf der ICE-Trasse auch auf Nersingen erhebliche Auswirkungen haben wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen