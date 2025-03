Bahnhof Nersingen erhält eine Überführung: Was erwartet die Pendler?

Im Zuge des geplanten Ausbaus der Bahnstrecke zwischen Ulm und Augsburg wird es auch Arbeiten am Bahnhof Nersingen geben. Insbesondere geht es da um eine Gleis-Überführung für Passanten mit zwei Aufzügen. Was genau vorgesehen ist, erläuterten Vertreter der Deutschen Bahn nun dem Gemeinderat. Klar wurde dabei, dass eine Unterführung, an die die Nersinger gedacht hatten, nach Aussage des zuständigen Bahn-Projektleiters Moritz Bickel nicht möglich sei.

