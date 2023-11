Bahnprojekt: Nersingen hält an seinem Votum zur ICE-Trasse fest

Plus Die Gemeinde Nersingen hatte sich bereits Anfang des Jahres zur Bahnstrecke Ulm – Augsburg geäußert. Jetzt hat sie erneut darüber abgestimmt.

Im Gegensatz zu Neu-Ulm, Pfaffenhofen, Holzheim und neuerdings auch dem Landkreis, die allesamt in ihrer Stellungnahme Neutralität zeigen, bleibt die Gemeinde Nersingen in der Diskussion um die ICE-Trasse Ulm – Augsburg bei ihrem bisherigen Votum. Sie präferiert die violette Variante, bei der vier statt der bisherigen zwei Gleise durch Burlafingen führen würden.

Dafür hatte der Gemeinderat schon im Januar gestimmt und nun fiel das Votum des Bau- und Umweltausschusses ebenso einstimmig aus. „Hinsichtlich des Raumordnungsverfahrens ist jetzt der Bauausschuss zuständig“, erklärte Bürgermeister Erich Winkler den Grund für die neuerliche Abstimmung in einem anderen Gremium.