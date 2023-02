Nersingen

Bahnprojekt Ulm – Augsburg: Diese Forderungen stellt Nersingen an die Bahn

Plus Auf eine bevorzugte Trasse hat sich der Gemeinderat Nersingen kürzlich bereits festgelegt. Nun schiebt das Gremium vier Forderungen hinterher.

Von Stefan Kümmritz

In ihrer Sitzung am 17. Januar hatten die Mitglieder des Nersinger Gemeinderats in der Frage nach der für sie geeigneten Trasse beim Ausbau der Bahnstrecke zwischen Ulm und Augsburg ein einstimmiges Votum abgegeben. Sie sprachen sich für die im Plan violett eingezeichnete Trasse aus, die sich im Bereich von Nersingen stark an die bestehende Strecke anlehnt. In der jüngsten Sitzung ging es nun darum, den Beschluss um vier ergänzende Forderungen zu erweitern.

