Bauarbeiten auf A7 dauern an: Es drohen wieder Behinderungen bei Nersingen

Auf der A7 fanden bereits die vergangenen Tage Bauarbeiten statt. Wegen der schlechten Witterungsverhältnisse dauert die Maßnahme an.

Bereits in den vergangenen Tage kam es auf der A7 bei Nersingen zu Behinderungen. Der Grund: Die Fahrbahndecke nahe der Anschlussstelle wurde in beiden Richtungen erneuert und dazu musste eine Spur gesperrt werden. Aufgrund der schlechten Witterungsverhältnisse in der vergangenen Woche mussten Arbeiten verschoben werden. So kommt es ab Mittwoch erneut zu Behinderungen.

Wie die Autobahn GmbH des Bundes, Außenstelle Kempten, am Dienstag mitteilt, wird ab Mittwoch, 19. Oktober, bis voraussichtlich Samstag, 22. Oktober, im Bereich der Anschlussstelle Nersingen in Fahrtrichtung Würzburg die Fahrbahndeckenerneuerung auf der A7 durchgeführt. Die Arbeiten beginnen jeweils abends um 19 Uhr und enden um 8 Uhr morgens am Folgetag.

Während den Bauarbeiten wird der Durchgangsverkehr einstreifig an der Baumaßnahme vorbeigeführt. Das Auf- und Abfahren an der Anschlussstelle Nersingen ist jederzeit möglich. Die Asphaltarbeiten beinhalten das Erneuern der Fahrbahndecke einschließlich Markierungsarbeiten. "Für die auftretenden Behinderungen bitten wir um Verständnis", heißt es in der Mitteilung. (AZ)