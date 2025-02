Bauhof-Mitarbeiter wird bei Baumfällarbeiten im Wald schwer verletzt

Bei einem Arbeitsunfall in einem Wald bei Nersingen ist ein 52-Jähriger schwer verletzt worden. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Nach Angaben der Polizei waren zwei Mitarbeiter des Nersinger Bauhofs am Dienstag mit Rodungsarbeiten in einem Waldstück nahe des Sportplatzes beschäftigt. Als der 52-Jährige einen Baum fällt, habe ein Ast ausgeschlagen und den Mann im Bereich der Brust sowie am rechten Arm erwischt.

Der andere Bauhof-Mitarbeiter habe das zwar nicht direkt gesehen. Beide aber seien per Funk miteinander verbunden gewesen. Jener Zeuge setzte daraufhin gegen 14.36 Uhr den Notruf ab. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei rückte auch die Feuerwehr mit 14 Kräften aus. Die Feuerwehrleute kümmerten sich nach eigenen Angaben um eine Erstversorgung unterstützen den Rettungsdienst beim Transport durch das unwegsame Gelände. (krom)