Nersingen

05:45 Uhr

Bei Musicals in Nersingen geht es um die Freude und das Glück

Plus Mit gleich zwei Musicals melden sich die Jugendkapelle und das Kinderorchester aus Nersingen und Fahlheim aus einer langen Pandemiepause zurück.

Von Inge Pflüger

Singend, swingend, spielend und sprechend legten sie sich mächtig ins Zeug. Standing Ovations waren der Lohn für die Arbeit der jungen Künstlerinnen und Künstler auf den zwei Bühnen in der Nersinger Vereinshalle. Gleich an zwei Tagen boten rund 60 junge Akteurinnen und Akteure in der fast ausverkauften Halle zwei Musicals vom feinsten – zuerst am Samstagabend und dann am Sonntagmorgen zur Familienvorstellung. Die Musikerinnen und Musiker der Jugendkapelle und des Kinderorchesters Nersingen Fahlheim konnten endlich wieder zeigen, was sie drauf haben.

