Beim Kärntner Festwochenende wurde getanzt, geschlemmt und gespielt

Der Auftritt der Kärtner Schlagersängerin Melanie Payer (im roten Oberteil) kam in Nersingen gut an.

Plus Nersingen feiert die Partnerschaft mit Reichenau, die Stimmung ist trotz der Schauer blendend. Im nächsten Jahr steht wieder ein Fest an – dann in Österreich.

Von Sebastian Mayr

Mit einem nach drinnen verlegten Weißwurstfrühschoppen haben die Nersingerinnen und Nersinger am Sonntag ihre Gäste verabschiedet und ein vielseitiges Festprogramm ausklingen lassen. Am Kärntner Wochenende hat Nersingen 15 Jahre Partnerschaft mit der österreichischen Gemeinde Reichenau gefeiert. Von dort war ein Bus nach Schwaben gekommen, der nicht nur eine Abordnung aus Kärnten mit an Bord hatte.

Mitorganisator Marc Schüßler, Agenda-Beauftragter der Gemeinde Nersingen, ist begeistert von den Festtagen. "Alle, die mitgemacht haben, waren zufrieden", berichtet er. Im kommenden Jahr soll es ein Fest in Reichenau geben, Schüßler und einige anderen Nersinger haben schon jetzt fest vor, mitzufeiern. Vielleicht kann es sogar noch eine weitere gemeinsame Aktion geben: Beim Regionalmarkt am letzten Sonntag im September 2024 könnten die österreichischen Gäste vielleicht dabei sein, überlegt der Agenda-Beauftragte. "Aber das ist nur eine Idee und es ist noch etwas weiter weg", sagt er.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

