Besondere Verdienste: Wie sollen Menschen in Nersingen geehrt werden?

Plus Wie können verdiente Menschen in der Gemeinde ausgezeichnet werden? Darüber gehen die Meinungen im Gemeinderat gehörig auseinander.

Alles eine Frage der Ehre: Zentrales Thema der jüngsten Nersinger Gemeinderatssitzung war die Anregung, Menschen oder Gruppen auszuzeichnen, die sich besondere Verdienste um die Allgemeinheit erworben haben. Die Gemeindeverwaltung hatte eine Richtlinie für die Ehrung entworfen, die ab 1. Januar 2024 gültig sein soll. Am Ende einer regen und recht kontroversen Diskussion wurde letztlich bei einer Gegenstimme beschlossen, das Thema und somit auch einen Beschluss zu vertagen.

Dieter Wegerer ( Freie Wähler) sprach sich grundsätzlich für eine solche Ehrungs-Maßnahme seitens der Gemeinde aus. Sein Vorschlag, bei der Wahl des oder der Geehrten eine Zweidrittel- oder gar Dreiviertelmehrheit gelten zu lassen, und sie geheim abzuhalten, musste Hauptamtsleiter Fabian Sniatecki zurückweisen: „Das ist nicht möglich, denn es entspricht nicht der bayerischen Gemeindeordnung.“ CSU-Fraktionsvorsitzender Albert Riedl befürchtete, dass „manch einer sauer“ sein werde, wenn die Wahl nicht auf ihn fiele. Andere im Gemeinderat stimmten ihm zu, sie wollten nicht, dass es „böses Blut“ gebe. Eingeworfen wurde auch, dass es schon auf Landkreisebene Ehrungen gebe und das solle genug sein, zumal man eh nicht jedem gerecht werden könne.