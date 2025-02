Betrunkener Lkw-Fahrer schläft auf Hupe ein und geht auf Polizisten los

Weil ein Lkw-Fahrer mit seinem Oberkörper auf der Hupe seines geparkten Lastwagens einschlafen ist, wurde am Mittwoch, gegen 13.45 Uhr die Polizei informiert. Als die Streife vor Ort eintraf, sei der 33-jährige Fahrer bereits erwacht gewesen und habe einem „technischen Defekt“ gesprochen. Für die Polizei war der Einsatz in der Straße Am Schwarzen Graben in Nersingen damit aber noch nicht beendet. Er ging eigentlich erst richtig los.

Die Beamten stellten demnach fest, dass der 33-Jährige erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest soll einen Wert von mehr als 1,1 Promille ergeben haben. Am Lkw seien zudem frische Unfallspuren an der linken Fahrzeugseite festgestellt worden. Eine Auswertung des Fahrzeugs habe ergeben, dass es kurz zuvor noch bewegt worden war. Weil außer dem 33-Jährigen niemand Zugang zum Fahrzeug hatte, ordneten die Beamten eine Blutentnahme an.

Während der Blutentnahme auf der Dienststelle soll der Mann erheblichen Widerstand geleistet haben. Die Beamten hätten „körperlichen Zwang“ anwenden müssen, heißt es. Als der Mann anschließend in den Verwahrraum gebracht wurde, sei er mit erhobener Faust auf die Beamten losgegangen. Erneut hätten sie erneut körperlichen Zwang einsetzen müssen, um den Angriff abzuwehren. Nachdem die Tür zum Raum verschlossen wurde, habe der Mann so heftig dagegen geschlagen, dass sie leicht beschädigt wurde. Um weiteres Verhalten dieser Art zu unterbinden, wurde der 33-Jährige gefesselt und fixiert. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand.

Da der Mann keinen Wohnsitz in Deutschland habe, hielt die Polizei Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft, die eine Zustellungsvollmacht anordnete. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung habe die Polizei ihn nicht entlassen können. Der Mann musste folglich in einer Zelle ausnüchtern. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Sachbeschädigung ermittelt. Zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt. (AZ)