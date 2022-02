Betrunkener Unfallverursacher flüchtet – und lässt Nummernschild zurück

Ein Unfallverursacher flüchtet mit drei Promille und ohne Führerschein - und ohne Kennzeichen.

Am Freitagvormittag kam es im Baustellenbereich der Anschlussstelle Nersingen, auf der A7 in Richtung Würzburg, zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Autos. Als die Fahrzeuge zum Stehen kamen und der Geschädigte den 41-jährigen Unfallverursacher ansprechen wollte, bemerkte dieser eine gehörige Alkoholfahne.

Mit drei Promille am Steuer

Als der Geschädigte hierauf die Polizei verständigte, setzte sich der 41-Jährige wieder an das Steuer seines Wagens und fuhr unbehelligt weiter. Pech nur, dass dieser sein vorderes Kennzeichenschild an der Unfallörtlichkeit verlor und schnell ausfindig gemacht werden konnte. Doch die Flucht währte nicht lange, wenig später konnte der 41-Jährige im Bereich Giengen durch eine Polizeistreife gestoppt und einer Kontrolle unterzogen werden. Die Kollegen staunten dabei nicht schlecht, da der Mann kein Unbekannter für sie war und erst gestern alkoholisiert am Steuer erwischt wurde. Auch diesmal wies der Mann einen Alkoholwert von annähernd drei Promille auf.

Zudem hatte er auch keinen Führerschein mehr, dieser wurde ihm bereits vor mehreren Jahren von der Führerscheinstelle entzogen. Die Beamten beendeten die Fahrt und leiteten mehrere Strafverfahren gegen den 41-Jährigen ein. Darüber hinaus ordneten sie eine Blutentnahme zur genauen Bestimmung des Alkoholwertes beim Unfallverursacher an. Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt, es entstand lediglich geringer Blechschaden. (AZ)