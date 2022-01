400 Schilder zeigen: So könnte die ICE-Trasse die Region zerschneiden

Plus Kritiker des Bahnausbaus haben bei Nersingen den möglichen Streckenverlauf der Verbindung zwischen Augsburg und Ulm skizziert. Was die Aktion bewirken soll.

Wie an einer Schnur aufgefädelt stehen seit einigen Wochen rund 400 Schilder auf den Äckern, Wiesen und Felder in Silheim, im Pfuhler Ried und im Wasserschutzgebiet bei Straß. "Achtung, Trassenvariante" ist darauf zu lesen.