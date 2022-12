Bremsen am Auto mit Schmiermittel manipuliert: Polizei sucht Zeugen

Das hätte schlimm enden können: Auf die Bremsen des Autos einer 19-Jährigen wurden mutmaßlich am Bahnhof in Nersingen Schmiermittel angebracht.

An den Bremsen eines Auto einer 19-Jährigen ist Schmiermittel angebracht worden. Eine 19-Jährige stellte das rechtzeitig fest und suchte eine Werkstatt auf. Die Polizei hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen.

Die Ermittler vermuten, dass das Schmiermittel am Mittwoch in der Zeit zwischen 6.30 bis 14.30 Uhr an dem Wagen angebracht wurde. In diesem Zeitraum war das Fahrzeug am Bahnhof in Nersingen geparkt.

Die 19-Jährige stellte später eine verringerte fest, weshalb sie eine Werkstatt aufgesuchte. Dort wurde bemerkt, dass an zwei Bremsen - zwischen Bremsbelag und Bremsscheibe - Schmiermittel gepresst wurde. Zu schwerwiegenden Folgen kam es nicht.

Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat die Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben hierzu machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)