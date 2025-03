Brennender Mülleimer an der Bushaltestelle

Nicht nur in Neu-Ulm und Vöhringen musste am Samstag die Feuerwehr ausrücken, auch in Nersingen. Dort stand am Samstagabend gegen 21:15 Uhr ein Mülleimer an der Bushaltestelle „Nersingen Ortsmitte“ in der Ulmer Straße in Flammen. Nach Darstellung der Polizei hatte ihn ein bisher Unbekannter in Brand gesteckt. Unbeteiligte Passanten alarmierten die Feuerwehr und begannen zügig, die Flammen zu bekämpfen, bis der Brand durch die Feuerwehr komplett gelöscht wurde. An der Bushaltestelle wurde lediglich der Mülleimer durch die Flammen beschädigt, dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 250 Euro. Eine Gefahr für umliegende Gebäude habe nicht bestanden. Bei der Brandbekämpfung wurde niemand verletzt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)