Bürgerentscheid zu Grundschule Fahlheim: Das sagt Bürgermeister Winkler

Eine Woche nach dem Bürgerentscheid über die Zukunft der Grundschule Oberfahlheim meldet sich Nersingens Bürgermeister Winkler zu Wort. Grenzen wurden überschritten, sagt er.

Der Bürgerentscheid über die mittelfristige Zukunft der Grundschule Oberfahlheim war zuletzt das Thema in Nersingen. Trotz eines deutlichen Ergebnisses war von "Spaltung" der Gemeinde die Rede. Bürgermeister Erich Winkler ( CSU) hatte sich seither nicht zum Wahlausgang geäußert. "Aufgrund einer schweren Corona-Erkrankung", wie es nun in einer an diesem Montag veröffentlichten Stellungnahme aus dem Nersinger Rathaus heißt. Darin äußert er sich auch zu der von seiner Stellvertreterin Sabine Krätschmer (SPD) infrage gestellten Finanzierung einer Sanierung der Grundschule.

Nach Ansicht von Bürgermeister Winkler sei das Votum ein klarer Auftrag an den Gemeinderat und die Gemeindeverwaltung den Schulstandort Oberfahlheim zu erhalten und die notwendigen Schritte in die Wege zu leiten: "Auch wenn ich persönlich eine andere Meinung vertrete, gilt es dieses eindeutige Wahlergebnis zu respektieren und die entsprechenden Maßnahmen in Angriff zu nehmen", wird er in der Mitteilung zitiert. Der Bürgerentscheid habe sein Ziel erfüllt und ein klares Meinungsbild der Bürgerschaft in Nersingen aufgezeigt. Er hoffe nun, "dass mit dieser Entscheidung wieder Ruhe und Sachlichkeit in die zuletzt sehr emotionale Diskussion" einkehrt.

Grundschule Fahlheim: Anfeindungen und Unterstellungen hätten Grenzen überschritten

Massive Anfeindungen und Unterstellungen gegenüber den Schulleitungen und der Gemeindeverwaltung bis hin zum Vorwurf der Wahlmanipulation – "nicht zuletzt auch aus den Reihen der Bürgerinitiative", so Winkler – hätten Grenzen überschritten und seien mit den Grundwerten der Demokratie nicht vereinbar. "Sowohl die Schulleitungen als auch die Gemeindeverwaltung leisten eine hervorragende Arbeit in unserer Gemeinde, deshalb ist es einfach unfair und indiskutabel derartige öffentliche Äußerungen zu tätigen", so Winkler. Schulamtsdirektorin Silvia Wawra bestätigte auf Nachfrage unserer Redaktion, dass das Schulamt aufgrund der Anfeindungen inzwischen Strafanzeige gestellt hat.

Bürgermeister Winkler will nach eigenen Angaben jetzt den Blick nach vorne richten, um die Umsetzung des Bürgerentscheids in die Wege zu leiten. Doch auch hier ruft er zu "Sachlichkeit und Geduld" auf. Schließlich sei auch die jetzt verworfene Schließung des Schulstandortes Oberfahlheim immer kommuniziert worden. Und ebenfalls, dass hierfür eine Vorlaufzeit von drei bis fünf Jahren erforderlich sein wird. Insofern werde sich eine Sanierung "auch nicht von heute auf morgen realisieren lassen".

Grundschule Oberfahlheim: Wie steht die Finanzierung einer Sanierung?

Zunächst sollen die bereits begonnenen Arbeiten im Zusammenhang mit dem Brandschutz zeitnah abgeschlossen werden. Entsprechende Haushaltsmittel seien im Haushaltsplan 2022 eingestellt und stünden hierfür zur Verfügung. Angebote seien bereits eingeholt und Aufträge hierzu vergeben worden. Jedoch würden die momentan herrschenden Lieferschwierigkeiten gewisse Hürden darstellen. Zum jetzigen Zeitpunkt könne noch nicht sicher gesagt werden, ob die Maßnahme in diesem Jahr fertiggestellt wird.

Daneben beabsichtige die Verwaltung dem Gemeinderat in der Sitzung nach der Sommerpause am Dienstag, 13. September, vorzuschlagen, im kommenden Haushaltsjahr zusätzlich notwendige Finanzmittel zur Verfügung zu stellen, um die Frage der möglichen Sanierungsmaßnahmen einschließlich deren Kosten klären zu lassen. Nach Klärung dieser Frage könne der Gemeinderat dann über die weitere Vorgehensweise beraten und entsprechende Beschlüsse fassen. (AZ/krom)