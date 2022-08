Nersingen

Bürgerentscheid zu Grundschule Oberfahlheim: Wie geht es jetzt weiter?

Die Grundschule in Oberfahlheim soll mittelfristig erhalten bleiben. Zu diesem Ergebnis kam der Bürgerentscheid in Nersingen.

Lokal Der Bürgerentscheid zur Grundschule in Oberfahlheim fiel deutlich aus. Doch wie geht es jetzt weiter? Hier driften die Meinungen offenbar wieder auseinander.

Von Michael Kroha

Mit knapp 75 Prozent der abgegebenen Stimmen (Wahlbeteiligung bei 44,7 Prozent) haben sich die Menschen in Nersingen beim Bürgerentscheid für den mittelfristigen Erhalt der Grundschule in Oberfahlheim ausgesprochen. Nach Wochen zum Teil hitziger Debatten scheint nun klar zu sein, wie es an den Schulen in der Gemeinde in Zukunft weitergeht. Doch ganz so klar, ist das noch nicht. So könnte es sogar dazu kommen, dass in einem Jahr wieder anders entschieden wird – trotz des deutlichen Votums jetzt. Zudem gibt es wohl unterschiedliche Auffassungen, wie die zugesagte Müller-Million zum Tragen kommt.

