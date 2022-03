Nersinger Bürgermeister: Ukraine-Flüchtlinge sollen nicht in Sammelunterkünfte

Plus Nersingens Bürgermeister Erich Winkler glaubt, dass Sammelunterkünfte kein guter Ort für Frauen und Kinder aus der Ukraine sind. Wen er lobt und was er fürchtet.

Zum Weltfrauentag zeigte sich die Nersinger Gemeindeverwaltung gegenüber den weiblichen Ratsmitgliedern von seiner charmantesten Seite, als jede Rätin einen kleinen Rosenstrauß überreicht bekam. Bürgermeister Erich Winkler erklärte, dass dies eine "kleine Aufmerksamkeit in schwierigen Zeiten" sein solle. Angesichts der Corona-Pandemie und des Kriegs in Europa sei es nicht einfach, zur Tagesordnung überzugehen, sagte Winkler weiter.