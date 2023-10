Nersingen

12:18 Uhr

Chor-Jubiläum: Drei Frauen singen schon seit 60 Jahren mit

Plus Der Kirchenchor von St. Ulrich in Nersingen feiert Jubiläum. Die Mitglieder haben noch lange nicht genug und freuen sich über Verstärkung.

Sein 65-jähriges Bestehen feiert der Kirchenchor von St. Ulrich in Nersingen am Samstag, 21. Oktober, um 18 Uhr in einem Festgottesdienst mit Orchestermesse. Ein großes Ereignis für den Chor und seine Leiterin Sara Sprengart und besonders auch für Mina Pfeifer, Elisabeth Schleker und Friedrike Baur, die dem Chor seit 60 Jahren angehören und noch lange nicht genug haben, wie die stets gut besuchten, abendlichen Proben mit ihrem Mitwirken auf der Kirchenempore zeigen.

Die meisten Mitglieder des Chors sind zwischen 60 und 80 Jahre alt

„Die Proben sind immer spannend“, sagt Sara Sprengart. „Wir haben eine richtig gute Gemeinschaft. Nur dann kann auch was Gutes entstehen.“ Und Gutes entsteht bei dem Kirchenchor mit seinen momentan 27 Mitgliedern, von denen 17 Frauen und nur zehn Männer sind. Aber es sind alle Stimmlagen vertreten, wie die Chorleiterin berichtet. Tatkräftig unterstützt werden die Sänger und Sängerinnen bei bestimmten Projekten von Streichern des Orchesters der Neu-Ulmer Petrusgemeinde und auch von Organistin Iris Werdich.

