Nersingen

vor 17 Min.

"Color Talk" im Kunstmuseum Oberfahlheim: Gegen den Winterblues

Plus Das Museum für bildende Kunst in Oberfahlheim feiert die Farbmalerei mit den Werken von drei Künstlerinnen. Dafür wird sogar das Konzept des Hauses angepasst.

Von Florian Lang Artikel anhören Shape

Die Tage werden kürzer, der Wind kälter und die Welt grauer – die dunkle Jahreszeit hat begonnen und zerrt am Nervenkostüm der Menschen. Im Museum für bildende Kunst im Landkreis Neu-Ulm findet sich jedoch eine kleine Oase, in der all diejenigen, denen der Winterblues die Fröhlichkeit nimmt, ordentlich Farbe tanken können. Die Sonderausstellung "Color Talk", mit Werken der drei Farbmalerinnen Jeanne Dees, Claudia Hassel und Charlotte Panowsky beginnt mit der Vernissage am 15. November und begleitet Winterdepressive bis in das Frühjahr hinein. So intensiv strahlen die Farben in den Räumen, dass das Museum hierfür ein wenig an seinem Konzept schraubt.

Farbmalerei ein Novum für das Museum für bildende Kunst in Oberfahlheim

"Uns hat die Farbmalerei sehr angesprochen, auch weil wir sie bisher noch überhaupt nicht um Haus hatten", sagt Museumsleiterin Franziska Honer. Die drei Malerinnen waren mit der Idee für die farbenfrohe Ausstellung auf das Museum in Oberfahlheim zugekommen und rannten damit offen Türen ein. "Wir fanden es toll, dass wir mit der Gruppe das gesamte Haus bespielen können, und vor allem, dass wir drei unterschiedliche Interpretationen der Farbmalerei gegenüberstellen und betrachten können", so Honer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen