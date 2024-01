Nersingen

vor 2 Min.

Das ist der Zeitplan für den neuen Kindergarten an der Emmastraße

Plus Gegenüber den ursprünglichen Plänen für den Kindergarten in Nersingen gibt es einige Änderungen. Wann mit dem Bau frühestens begonnen werden kann.

Von Stefan Kümmritz

Die Vorbereitungen für den Bau eines neuen Kindergartens an der Emmastraße in Nersingen sind in vollem Gange. Das berichteten Architekt Gerhard Mach und Marion Meiser, die Leiterin des Projekt- und Gebäudemanagements der den Kindergarten betreibenden Johanniter, in der Nersinger Gemeinderatssitzung am Dienstagabend. Allerdings wird es noch eine Weile dauern, bis mit dem Bau begonnen werden kann.

„Traumtermin“ für den Baubeginn ist September 2025

Wenn die Baugenehmigung und der Förderbescheid der Regierung vorliegen, womit Mitte dieses Jahres zu rechnen sei, erklärte Mach, würden noch etwa 15 Monate ins Land ziehen, bis es losgeht. „Unser Traumtermin für den Baustart ist September 2025“, so der Architekt. Bürgermeister Erich Winkler seinerseits verstrahlte einen gewissen Optimismus: „Ich bin ganz zuversichtlich, dass das Projekt zeitnah umgesetzt wird.“

