Neues Feuerwehrhaus für Fahlheim ist auf dem Weg: So soll es aussehen

Die Freiwillige Feuerwehr Fahlheim bekommt bald ihr neues Domizil. Wie die Planungen aussehen.

Die Floriansjünger aus Fahlheim haben zwei Standorte, einen im Unterfahlheimer Veilchenweg und einen im Oberfahlheimer Straßer Weg. Ein auslaufender Mietvertrag wurde vom Vermieter nicht weiter verlängert. Eine Zusammenführung der beiden Feuerwehren gilt auch deshalb als sinnvoll.

Ein Platz für den geplanten Neubau ist an der Staatsstraße 2509 (Augsburger Straße) südlich von Oberfahlheim bereits gefunden, nun hat sich der Bau- und Umweltausschuss des Nersinger Gemeinderats in seiner Sitzung am Dienstagabend noch einmal mit dem Thema befasst.

Feuerwehr Fahlheim und das Thema Ausgleichsfläche

Es ging um den nötigen Bebauungsplan mit paralleler Flächennutzungsplanänderung und beides wurde vom Ausschuss einstimmig beschlossen. Das geplante neue Feuerwehrhaus werde nach dem Plan des Weißenhorner Ingenieurbüros Müller zwei Geschosse haben. Dazu ist eine Fahrzeughalle für drei Einsatzfahrzeuge geplant. Ein- und Ausfahrt werden getrennt sein und die Ausgleichsfläche werde sich westlich des Gebäudes zum Wohngebiet hin anschließen. Ein Schallgutachten soll nicht eingeholt werden, da bereits Lärmschutzeinrichtungen vorhanden seien. Am südlichen Rand des Areals wird es ebenso wie an der Freihaltezone zur Staatsstraße hin eine Begrünung geben. Für Fußgänger soll ein Überweg über die Straße eingerichtet werden.

Thomas Häußler vom Büro für Stadtplanung stellte bei der Sitzung das Projekt vor, wobei es auch in der Diskussion intensiv um die Ausgleichsfläche am neuen Feuerwehrhaus ging, die festgesetzt werden müsse. Sie könne theoretisch bei entsprechender Anfrage als gewerbliche Fläche vergeben werden, was dann das Ausweisen einer anderen Ausgleichsfläche bedinge. Bürgermeister Erich Winkler meinte dazu: „Wir sollten die Fläche für eine eventuelle spätere Bebauung offenhalten. Wir verbauen uns nichts.“

Häußler fügte an: „Eine Verlagerung von Ausgleichsflächen haben wir schon ein paar Mal unternommen. Das ging immer ganz unproblematisch.“ Sollte die vorgesehene Ausgleichsfläche doch einmal zu einer Gewerbefläche werden, müsste dort eine Signalanlage installiert werden und die würde etwa 350.000 Euro kosten.