Das Weihnachtskonzert gibt es dieses Jahr in Nersingen als zweiteiligen Film

Damit die Proben nicht umsonst waren, gibt es das Weihnachtsmusical der Musikschule Nersingen als Film. Klar ist: beim Singstück gerät das Weihnachtsfest in ernste Gefahr.

Zumindest im aktuellen Musical der Musikschule Nersingen. Dieses musste als Bühnenproduktion aufgrund der Pandemie tatsächlich abgesagt werden, aber Musikschulleiter Thomas Sälzle und Musikschullehrer Manfred Haber entschlossen sich: Wenn das Publikum nicht zum Weihnachtsmusical kommen kann, soll das Musical zum Publikum kommen - im Film, der am Wochenende in Weißenhorn gedreht wird und der ab Montag über die Homepages der Musikschule und der Gemeinde Nersingen zu sehen sein wird.

Proben in Nersingen seit Beginn des Schuljahres

Seit Beginn des Schuljahres hatte das himmlische Geigenorchester des Stückes - verstärkt durch Bläser - geprobt, und das hätte nun umsonst sein sollen? Sälzle und Haber wollten das den Kindern und Jugendlichen nicht antun. In der Weißenhorner Stadthalle wird nun gedreht. Den Engeln im Musical geht es nämlich so ähnlich wie den jungen Musikerinnen und Musikern: Sie wollen mit den Vorbereitungen für Weihnachten beginnen, aber der Weihnachtsmann Ambrosius Schneeweiß (gespielt von Manfred Haber) hat keine Lust. Beim Gedanken an den Geruch von Lebkuchen wird ihm übel, und durch rußige, enge Schornsteine steigen, um anderen Leuten Geschenke zu bringen, die sowieso nicht mehr wissen, wie und weshalb man Weihnachten feiert? Nein, es reicht, findet Ambrosius. Lieber ausschlafen, da hat der Weihnachtsmann mehr davon.

Die Engel sind entsetzt

Die Engel sind entsetzt, heftige Diskussionen entstehen - aber letztlich fällt der Entschluss, es so zu machen wie der Weihnachtsmann es will. Weihnachten fällt aus. Das steht im Brief an alle Erdenbewohner. Die himmlischen Wesen samt Weihnachtsmann haben die Nase voll von Weihnachten, voll davon, wie das Fest gefeiert wird. Aber dann entdeckt der Oberengel (Corinna Riedl) am Tag vor Heiligabend im Wald eine Familie, die den Absagebrief nicht erhalten hat, und die von den himmlischen Plänen keine Ahnung hat. Kann man die Familie so kurzfristig in den weihnachtslosen 24. Dezember schlittern lassen? Dirigierengel Thomas Sälzle und Manfred Haber haben sich etwas Besonderes ausgedacht, um Spannung für die Zuschauer aufzubauen: Das Weihnachtsmusical wird als Film-Zweiteiler produziert und an zwei verschiedenen Tagen hochgeladen. Wie es ausgeht, ob Weihnachten doch stattfinden wird - das erfährt man nämlich erst im zweiten Teil.

