Defektes Heizungsrohr löst Großeinsatz der Feuerwehr und Polizei in Oberfahlheim aus

Zu einem größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr ist es am Montagmorgen, gegen 9.30 Uhr, im Nersinger Ortsteil Oberfahlheim gekommen. Ein 60-jähriger Bewohner eines Einfamilienhauses in der Alten Landstraße hatte zunächst einen lauten Knall wahrgenommen. Als er die Ursache überprüfen wollte und sich in den Keller des Hauses begab, stellte er fest, dass dieser stark verraucht war. Der Bewohner verständigte umgehend die Feuerwehr und begab sich mit seiner Familie ins Freie. Die Einsatzkräfte konnten die Ursache des Vorfalls schnell feststellen. Es handelte sich nicht um einen Brand, sondern um ein defektes Heizungsrohr, aus dem Wasserdampf austrat. Die Feuerwehr setzte die Heizung umgehend außer Betrieb, sodass keine weiteren Gefahren entstanden. Es entstand weder Personen- noch Sachschaden. (AZ)

