Nersingen

12:15 Uhr

Waldkindergarten in Nersingen soll erweitert werden

Plus Der Waldkindergarten am Kirchholz in Oberfahlheim erfreut sich großer Beliebtheit. Deshalb soll eine zusätzliche Gruppe eingerichtet werden.

Von Andreas Brücken

Seit fast zweieinhalb Jahren steht der schmucke Bauwagen am Kirchholz in Oberfahlheim und bietet damit den 15 Buben und Mädchen ihren Platz im Waldkindergarten. Bereits vor der offiziellen Eröffnung wurden die Macher der Einrichtung von der Nachfrage nach Betreuungsplätzen förmlich überrannt. Das soll sich nun ändern.

