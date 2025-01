Die Feuerwehr Fahlheim kann jetzt auch gezielt Akkubrände bekämpfen

Vor gut drei Jahren hatte die Freiwillige Feuerwehr Fahlheim bei einer Firma in Hohenlinden bei München ein Löschgruppenfahrzeug vom Typ LF 10 in Auftrag gegeben, nun konnte sie es kürzlich dort abholen. 2020 hatte sich innerhalb der Feuerwehr ein Arbeitskreis gebildet, der die Anschaffung des Löschfahrzeugs vorantrieb. Im Januar 2021 hat dann der Nersinger Gemeinderat dem Feuerwehrbedarfsplan, in dem die Anschaffung des LF 10 vorgesehen war, zugestimmt.

Die Feuerwehr Fahlheim stellt sich auf mehr Brände in der freien Natur ein

Das Löschfahrzeug besitzt einen Wassertank für 2000 Liter und einen Schaummitteltank für 120 Liter. Um gezielt Akkubrände bekämpfen zu können, verfügt das Fahrzeug über spezielles, in diesen Fällen einzusetzendes Löschmittel und ist zudem für den Einsatz bei Vegetationsbränden besonders ausgerüstet. Vegetationsbrände sind im Prinzip Feuer, die in der freien Natur entstehen und sich ausbreiten, also zum Beispiel Flur- oder Waldbrände.

Die Ausrüstung sei wichtig, weil sich die Gefahr von Vegetationsbränden kontinuierlich erhöhe, wie die Freiwillige Feuerwehr Fahlheim mitteilt. Schließlich befänden sich in Ober- und Unterfahlheim größere Forstgebiete und einige landwirtschaftliche Flächen. Bei einem Unfall zum Beispiel mit einer Maschine, bei der ein Mensch eingeklemmt wurde, seien für dessen Befreiung auch Hebekissen nötig. Diese seien von der Gemeindeverwaltung eingespart worden. Spendengelder ermöglichten der Feuerwehr aber schließlich deren Anschaffung.

Auch für Einsätze bei Unfällen ist die Feuerwehr nun besser gerüstet

Die Freiwillige Feuerwehr Fahlheim weist darauf hin, dass es insbesondere im Bereich der Augsburger Straße zunehmend zu Einsätzen bei Verkehrsunfällen kommt. Um schnell eine Versorgungsöffnung schaffen zu können, wurde ein hydraulisches Öffnungswerkzeug und eine Säbelsäge angeschafft. Mit deren Einsatz könne der Rettungsdienst oder die Feuerwehr zum Insassen gelangen und erste medizinische Hilfe leisten, erklärt die Feuerwehr.

Damit die gesamte Fahlheimer Mannschaft mit dem neuen Löschfahrzeug sicher umgehen kann, wurde sie von mehreren Ausbildern in vier Wochen bei 15 Übungen geschult. Bereits vier Tage, nachdem das Fahrzeug zum Dienst bereitstand, mussten die Feuerwehrleute mit ihm den ersten Einsatz absolvieren.