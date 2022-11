Die Friedhofsgebühren steigen – obwohl Nersingen auf einen Teil verzichtet

Die Gemeinde Nersingen legt die Kosten für den Unterhalt der Friedhöfe künftig nicht mehr komplett auf die Bürger um. Diese müssen trotzdem mehr bezahlen.

Da die Gebühren für die Bestattungseinrichtung der Gemeinde Nersingen zuletzt für den Zeitraum von August 2018 bis Ende 2021 kalkuliert worden waren, hätten sie danach eigentlich neu bemessen werden müssen, was aber auf 2022 verschoben wurde. In diesem Zuge beschloss der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung, die Gebühren aufgrund der enormen Kostensteigerungen nur noch zu 80 Prozent zu erheben. Mehr bezahlen als bisher müssen die Bürgerinnen und Bürger trotzdem.

Ab 1. Januar 2023 gelten neue Friedhofsgebühren in Nersingen

Michaela Egger vom Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband (BKPV) hat die Friedhofsgebühren neu kalkuliert und stellte bei der Gemeinderatssitzung wenig überraschend fest: „Es wird teurer.“ Zwei Beispiele: Die jährliche Gebühr für ein Reihengrab steigt von 70 auf 94 Euro. Für ein Urnengrab werden künftig 151 Euro fällig, bisher waren es 106 Euro. Würde sich die Gemeinde die gesamten Kosten von den Bürgerinnen und Bürgern wieder holen, fiele die Steigerung noch kräftiger aus.

Generell gelte das Kostendeckungsprinzip, so Egger. Das bedeute, dass alle Kosten über die Gebühren abzudecken seien. Da es im Friedhof aber auch öffentliches Grün gebe, werde eine Klimaschutz- und Erholungsfunktion berücksichtigt. Diese werde mit 20 Prozent angesetzt, sodass auch dieser Anteil der Kosten für den Unterhalt der Friedhöfe nicht auf die Grabgebühren umgelegt werde. Im hiesigen Fall betrifft dies die Friedhöfe in Nersingen, Straß und Oberfahlheim.

Derzeit ist in Nersingen bei den Kosten eine erhebliche Unterdeckung in Höhe von 374.000 Euro festzustellen. Gründe dafür seien vor allem allgemein höhere Kosten, auch beim Personal, und dass viele Gräber aufgelöst und zurückgegeben wurden. Zudem sind mittlerweile rund 75 Prozent der Bestattungen Urnenbeisetzungen.

Die Kosten auf den Friedhöfen sind deutlich angestiegen

Michaela Egger empfahl dem Gemeinderat, vom Gebot der 100-prozentigen Kostendeckung abzuweichen, was in vielen Gemeinden längst praktiziert werde und bezeichnete eine 80-prozentige Kostendeckung als absolut vertretbar. So sah es auch Bürgermeister Erich Winkler (CSU): „Die Gebühren werden noch deutlich nach oben gehen. Wenn es vertretbar ist, auf 80 Prozent Kostendeckung zu gehen, sollten wir das machen. Einen Teil der Gebühren muss dann die Allgemeinheit tragen. Ich hoffe, dass die Zeiten wieder besser werden.“

Letztlich stimmte der komplett anwesende Gemeinderat der Gebührenkalkulation für die Bestattungseinrichtung, die für den Zeitraum von 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2026 gilt, inklusive der entsprechenden Satzungen geschlossen zu. (mit mru)