Die Gemeinde erhöht Anfang nächsten Jahres die Müllgebühren

Plus Nicht nur für die Abfallbeseitigung verlangt die Gemeinde Nersingen demnächst mehr. Auch beim Abwasser steht eine Preiserhöhung an.

Die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Nersingen müssen ab Januar für die Abfallbeseitigung tiefer in die Tasche greifen. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung der neuen Gebührenkalkulation zugestimmt und die Satzung einstimmig beschlossen.

Mitentscheidend für die Erhöhung ist, dass die Nachkalkulation der Verwaltung für die Jahre 2019 bis 2023 eine Unterdeckung von etwa 242.000 Euro ergeben hat. Diese wird nun auf den Zeitraum von 2024 bis 2027 vorgetragen, verzinst und ausgeglichen. Dies ist mit der beschlossenen Gebührenerhöhung verbunden.