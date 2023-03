Nersingen

Ein Jahreskonzert mit kraftvoller Blasmusik und schmissigen Melodien

Plus Das Jahreskonzert des Musikvereins Nersingen geizt nicht mit einprägsamer Musik. Dabei zeigen die Kapellen eine große Bandbreite.

Von Florian L. Arnold

Reichlich schwungvolle Melodien und einprägsame Hymnen hatte das Jahreskonzert des Musikvereins Nersingen anzubieten, wobei der erste Konzertblock ganz dem Nachwuchs gehörte. Während nicht mehr allerorten eine Kinder- oder Jugendkapelle zustande kommt, kann sich Nersingen mit seinem Nachbarort Fahlheim glücklich schätzen.

Junge Musikerinnen und Musiker spielen in Nersingen mit Begeisterung

Das Kinder- und Jugendorchester Nersingen und Fahlheim zeigt guten Zulauf und im Konzert Begeisterung und Freude am Spiel. Unter dem ruhigen Dirigat von Dirigentin Tanja Weiss erklang so etwa Paul Murthas „Guardians of Liberty“, das mit seinen Fanfaren, reichlich Trommel- und Schlagwerkeinsatz und einem Marsch gleich zu Beginn aufzeigte, welche Klangfarben eine Blaskapelle drauf hat. Otto M. Schwarz' „A Song for You“ gab den jungen Musikanten Raum für die Ausgestaltung einer subtilen Ballade, während das martialische „Viking!“ von Michael Sweeney unschwer eine Verwandtschaft zur allbekannten Filmmusik zu „Pirates of the Caribean“ hören ließ.

