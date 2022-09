Nersingen

Ein Leerstand weniger: Nersingen bekommt weiteres Brautmodengeschäft

Mit Weddingworld soll Anfang Oktober in Nersingen ein weiteres Brautmodegeschäft im Riedle-Einkaufszentrum eröffnen.

Lokal Bald eröffnet im Riedle-Einkaufszentrum ein neues Brautmodengeschäft, das zweite in Nersingen. Wie die Konkurrenz darüber denkt und wie es mit der Ex-Apotheke weitergeht.

Von Michael Kroha

Nersingen bekommt ein neues, zweites Brautmodengeschäft: Seit mehreren Wochen sind die Fenster einer bislang leer stehenden Ladenfläche im Riedle-Einkaufszentrum mit einer Folie beklebt. Darauf abgebildet sind Frauen in Abend- und Brautkleidern. "Weddingworld. Coming soon..", ist zudem darauf zu lesen. Doch wer dahintersteckt, ist nicht so leicht herauszufinden. Schleierhaft bleibt auch, wie es mit den Räumlichkeiten der früheren easy-Apotheke weitergeht.

