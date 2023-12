Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld in Nersingen

Einbrecher haben in Nersingen zugeschlagen und dabei Schmuck, Bargeld und eine Schreckschusspistole erbeutet. Die Kriminalpolizei Neu-Ulm sucht nach Zeugen.

Zwei Einbrecher haben am Samstagabend in Nersingen zugeschlagen und dabei Schmuck, Bargeld und eine Schreckschusspistole erbeutet. Wie die Polizei mitteilt, verschafften sich die zwei bislang unbekannten, vermutlich männlichen Täter gegen 18.30 Uhr über eine Leiter Zugang zum Balkon im ersten Obergeschoss und nutzten dabei den kurzen Zeitraum, in dem sich der 53-jährige Bewohner nicht in seiner Wohnung aufhielt.

Täter in Nersingen gelangen durch eingeschlagene Balkontüre in die Wohnung

Zunächst versuchten die beiden, die Balkontüre aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, schlugen sie mit einem Stein den Glaseinsatz der Türe ein und gelangten so letztlich ins Gebäude. Dort durchsuchten die Täter mehrere Möbelstücke und nahmen Schmuck, Bargeld sowie eine frei erhältliche Schreckschusspistole an sich. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf eine hohe vierstellige Summe, zuzüglich des Schadens an der Balkontüre im mittleren dreistelligen Bereich.

Nachdem Beamte der Polizeiinspektion Neu-Ulm eine erste Spurensicherung vorgenommen hatten, hat die Kriminalpolizei Neu-Ulm mittlerweile die Ermittlungen übernommen. Derzeit geht die Polizei von zwei männlichen Tätern aus, die zur Tatzeit vermutlich helle Jacken und helle Hosen trugen. Einer der Täter trug eine Kapuze und war vermutlich vermummt. Zeugen, die am 9. Dezember zwischen 18 Uhr und 19 Uhr im Bereich Auwald Beobachtungen machen konnten oder Personen gesehen haben, auf welche die Beschreibung passen könnte, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Neu-Ulm unter der Nummer 0731/80130 zu melden. (AZ)